Ideaalselt lasknud Lisell Jäätma püstitas Euroopa mängude rekordi

Jäätma lasi kaheksandikfinaalis poolatari Malgorzata Kapusta vastu superseeria, mis koosnes vaid 10-test ning kogus võistluste rekordit tähistavad 150 punkti. Kapusta kogus 143 punkti.

"Ma ei oodanud seda üldse. Tundsin ennast hästi, et mõni lask oli selline natukene halvem, aga õnneks nooled läksid ikkagi kümnesse. Ma olen seda 150 nii kaua oodanud ja nüüd, et see finaaliväljakul tuli. See on super hea," rääkis Jäätma võistluse järel ERR-ile.

Kolmapäeval läheb Jäätma veerandfinaalis vastamisi itaallanna Elisa Roneriga, kes sai 148:138 jagu Luksemburgi esindajast Mariya Shkolnast. Kaheksa parema sekka jõudsid veel türklanna Hazal Burun, soomlanna Satu Nisula, britt Ella Gibson, hollandlanna Sanne de Laat, hispaanlanna Andrea Munoz ning taanlanna Tanja Gellenthien.