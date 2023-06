Triinu Lilienthal lasi Soomes hea skoori ja võitis pronksmedali

Itti Open on Soome koondise katsevõistlus maailmameistrivõistlustele pääsuks, kõrgetasemelisel võistlusel oli sel korral üle saja osaleja. Lilienthal sai kolmanda koha 646 silmaga, täites sellega sportvibu naiste arvestuses Eesti koondise A-normi.

"Võistluse tase oli kõrge ja see motiveeris paremini laskma. Ilm oli palav ja tuulevaikne. Finaalides tulid sisse mõned eksimused ja seekord kolmas koht, kuid tunnen, et see võistlus oli heaks ettevalmistuseks juulikuus toimuvateks maailmameistrivõistlusteks," sõnas Lilienthal.

Karoline Kivilo saavutas võistlusel U-13 klassis teise koha ning Karl Kivilo lõpetas võistlused üheksanda kohaga.