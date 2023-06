U-21 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega

Eesti U-21 koondise peatreener Sander Posti sõnul näitasid vastased head kiirust ning sellega kohanemine võttis Eesti noormeestel aega, vahendab jalgpall.ee.

Kosovo asus mängu juhtima 40. minutil, kui Arian Llugiqi kasutas ära Eesti karistusalas tekkinud segaduse ning saatis palli võrku. Peatreeneri sõnul algas ka teine poolaeg eestlaste jaoks keeruliselt: surve alla jäädes kaotati palle ning vasturünnakutele minekud ei õnnestunud. "Siis saime aga mängu sisse ja tekkisid head olukorrad. Ka pärast seda, kui meile nurgalöögist 2:0 löödi, oli meil sajaprotsendilisi väravavõimalusi. Kahjuks ei suutnud neid realiseerida," rääkis Post ning lisas, et eestlaste jaoks said otsustavaks duellid.

"Hea õnne korral oleks võinud tänane mäng lõppeda viigiga. Vastane oli täna selgelt tugevam ja vääris võitu, aga me mängisime tublilt," rääkis Post. "Meil on uus võistkond ja läheme oma ideedega edasi. Täna näitasime ka, et suudame kohati väga hästi mängida ja palli kontrollida. Lõime võimalusi ja loodan, et järgmine kord suudame neid ka realiseerida," ütles Post lõpetuseks.

Eesti U-21 koondise jaoks jätkub 2023/25. aasta EM-valikturniir sügisel kodumaal, kui 7. septembril võõrustatakse Bulgaariat ning 12. septembril minnakse vastamisi Poolaga.