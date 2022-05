Mbappe PSG-sse jäämisest: prantslasena on tähtis, et esindaksin oma riiki

Pariisi Saint-Germainiga lepingut pikendanud Kylian Mbappe rääkis esmaspäevasel pressikonverentsil, et otsust aitas lihtsamaks teha see, et ta on prantslane.

Kuigi 23-aastast maailmameistrit on mitu hooaega jahtinud Hispaania suurklubi Madridi Real, allkirjastas Mbappe eelmisel nädalal siiski PSG-ga 2025. aasta suveni kestva lepingu. Marus Hispaania kõrgliiga esitas seejärel Euroopa jalgpalliliidule UEFA-le kaebuse, väites, et PSG pakutud hiigelleping "ründab Euroopa jalgpalli majanduslikku stabiilsust ning paneb ohtu sajad tuhanded töökohad".

"Kõik teadsid, et ma tahtsin [eelmisel aastal] lahkuda ja ma olin veendunud, et see oli sel hetkel parim otsus. Asjad muutuvad aga aja jooksul, kontekst on nüüd erinev. Prantslasena on tähtis, et esindaksin oma riiki; riiki, kus olen tahtnud elada ja vananeda," sõnas Mbappe.

"Tahan Reali poolehoidjaid tänada. Ma mõistan nende pettumust, aga loodan, et nad saavad mu otsusest aru. Nagu ütlesin, olen prantslane, tahan üritada Prantsusmaa liigat ja seda klubi edasi viia," lisas Mbappe.