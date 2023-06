Mitmed Hiina snuukritipud said pettuste eest karmid, sealhulgas eluaegsed karistused

Rahvusvaheline piljardi- ja snuukriliit (WPBSA) karistas kümmet Hiina snuukrimängijat erinevate võistluskeeldudega, sealjuures said Liang Wenbo ja Li Hang koguni eluaegse snuukris tegutsemise keelu.

Hiina snuukrimängijad olid juba mõnda aega võistlustelt eemaldatud ja esialgse uurimise all. Neid süüdistati mängutulemuste manipuleerimises, teiste mängijate petmisele õhutamises ja kokkuleppemängudes.

36-aastane Liang Wenbo sai professionaaliks 2005. aastaks ja jõudis parimal juhul maailma edetabeli teise kümne algusesse. Karjääri jooksul võitis ta ühe reitinguturniiri, jõudis 2015. aastal suurturniiri UK Championshipi finaali ja 2008. aastal MM-i veerandfinaali.

32-aastasel Li Hangil nii suured saavutused puuduvad. Tema hoidis parimal juhul maailma edetabelis 28. kohta ja pääses 2019. aastal esimest ja viimast korda maailmameistrivõistluste põhitabelisse.

Lisaks said erinevaid karistusi veel kaheksa mängijat, nende seas 2021. aasta suurturniiri Mastersi võitja, 23-aastane Yan Bingtao peab olema snuukrist eemal viis aastat kuni 2027. aasta detsembrini.

2021. aastal UK Championshipi võiduga üllatanud 26-aastane Zhao Xintong jääb eemale 20 kuuks ehk tema võistluskeeld saab otsa järgmise aasta 1. septembril.

"See on väga keeruline lugu," sõnas WPBSA tegevjuht Jason Ferguson. "Südantlõhestav on näha, kuidas mõned noored talendid kahe vanema mängija surve tõttu WPBSA käitumisreeglite vastu eksivad."

"Säärane käitumine on tunnistatud kahe eluaegse snuukris igasuguse osalemise keelu kaudu täiesti vastuvõetamatuks. Ma olen rahul komisjoni seisukohaga, et kõnealuse juhtumi juures ei leitud mingeid tõendeid, justkui esineks snuukris laiemalt väärkäitumise kultuur."

"WPBSA astub tugevalt nende vastu, kes tahavad spordiga manipuleerida ja tänane tulemus saadab selge sõnumi, et kokkuleppemängud ei ole snuukris sallitud," lisas Ferguson.