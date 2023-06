Sulgpalliliidu uueks presidendiks saab Tiit Vapper

Liidu senine president Ulla Helm otsustas presidendi ametist tagasi astuda ning jätkab juhatuse liikmena, teatas Eesti Sulgpalliliit pressiteate vahendusel.

Tiit Vapper on sulgpalliga seotud olnud juba lapsest peale ja tuli kahel korral Eesti meistriks üksikmängus, lisaks saavutas mitmeid poodiumi kohti paarismängudes.

Vapper on AS Reaalsüsteemide juhatuse liige, lisaks sellele on ta mitmete nõukogude ja akadeemilise nõukoja liige. Vapper kuulub ka Nõmme linnaosakokku.