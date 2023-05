Kuressaarde tahetakse püstitada olümpiavõitja Voldemar Väli kuju

1903. aastal Kuressaares sündinud Voldemar Väli tegi enda olümpiadebüüdi Kreeka-Rooma maadluses 1924. aastal Pariisis ning võitis kaks aastat hiljem Riias Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali. Väli kaitses enda tiitlit järgmisel aastal Budapestis ning võitis 1928. aastal Amsterdami olümpiamängudel kuldmedali.

1930. aastal võitis ta Stockholmis EM-il hõbemedali ning pälvis sama auhinna ka järgmisel aastal Prahas. 1936. aasta Berliini olümpiamängudel pälvis eestlane pronksmedali.

Väli maadles viimast korda 1945. aastal Stockholmis eestlaste matšis Stockholmi koondise vastu, kui alistas mitmekordse Rootsi meistri ja olümpiamedalimehe Einar Karlssoni. Seejärel töötas Väli metallitöölisena, hiljem asutas koos abikaasaga nukutehase.

Spordiveteran Veljo Kuivjõgi tõdes, et maadleja pärand on Eesti spordiajaloos varju jäänud. "Ilmselt on asi ka selles, et ta põgenes 1944. aastal siit Rootsi. Ta elas Eestis 41 aastas ja Rootsis 53, elas 94-aastaseks. Võib-olla tõesti pärast teist maailmasõda ei peetud neid nii oluliseks, kes ära läksid," ütles Kuivjõgi.

"Aga tema saavutused on niivõrd suured - ainuke saarlane, kes on tulnud olümpiavõitjaks. Tema mälestus tuleb tema kodusaarel ilmtingimata jäädvustada. See on meie suur soov," lisas endine ajakirjanik.

Edukas maadleja ning endine Eesti maadluskoondise peatreener Ants Nisu lisas, et Väli oli eriti tuntud tehnika poolest. "Voldemar harjutas Eduard Püttseppaga, Püttsepp võttis ta enda juurde ja siis nad vahetasid kehakaalu," lisas Nisu, kes korraldas koondise peatreenerina ka Väli auks maadlusturniire.

Kuivjõgi ütles, et Välil oli tütar, kuid edasisi järeltulijaid paraku ei ole. Mõned eestlase karikad ja medalid on jõudnud Tartusse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse, kuid tema olümpiamedalitest ei tea keegi midagi.

"Käisime Voldemari haual Rootsis, ainuke viide, mis viitab olümpiavõidule, on see, et hauakivi nurgas on olümpiatõrvik. Oleme mõelnud ka seda, et matta ta Saaremaale sünnikoju, aga see on praegu alles mõte. Kõigepealt tahaksime, et noored saarlased teaksid, kellega on tegemist," ütles Kuivjõgi.

Kuivjõgi ja Nisu juhivad MTÜ-d, mis kogub raha, et püstitada Kuressaare spordikeskuse ette Voldemar Väli pronkskuju. "Hea meel on see, et rääkisime oma mõtte ära Eesti Olümpiakomiteele ja nemad ütlesid, et toetavad moraalselt ja rahaliselt. Saaremaa vald paneb õla alla ja väga suurt heameelt teeb see, et kuus spordiveterani panid oma kuupensioni sinna fondi," sõnas Kuivjõgi ja lisas, et esialgne plaan on skulptuur avalikustada 2024. aastal, mil täitub 100. aastapäev Voldemar Väli debüüdist Pariisi olümpiamängudel.