Sikk pälvis Euroopa karikaetapil 21. koha, kaks juuniorit esikümnes

Rasva ujus 750 meetrit ajaga kaheksa minutit ja 58 sekundit, sõitis 20 km rattaga ajaga 29.36 ning jooksis viis kilomeetrit ajaga 16.19. Koguaeg 56.32 andis meesjuunioride konkurentsis kuuenda koha. Kaksikvõidu teenisid Ungari triatleedid Gyula Kovacs (55.54) ja Marton Kropko (+0.04). Austerlane Patrik Leitner sai kolmanda koha, kaotades võitjale üheksa sekundiga.

"Olen väga pettunud ja vihane sellepärast, et ei saanud end jooksus realiseerida ning esimestele konkurentsi pakkuda. Kokkuvõttes olen siiski tänulik kuuenda koha eest, sest peale kõhukrampe oleks võistlus võinud palju halvemini lõppeda," ütles Rasva võistluse järel.

Naisjuunioride seas võidutses Slovakkia triatleet Margareta Vrablova ajaga 1:02.52. Teise koha pälvis hollandlanna Aniek Mars (+0.34) ja kolmanda šveitslanna Noemi Van der Kaaij (+1.52). Liis Kapten finišeeris ajaga 1:06.12 ja sai seitsmenda tulemuse.

Kapten ütles, et ta ujumine ei ole hetkel sellisel tasemel, mida poodiumikohad nõuaksid. "Tulin veest üsna taga välja ja rattasse minnes pidin esmalt ühe väiksema pundi kätte saama, kellega koos püüdsime omakorda kinni esimese suure grupi. Jooksma minnes ei teadnud ma, mida oodata, sest olin rattas päris palju tööd teinud," ütles Kapten.

Hea võistluse tegid ka teised Eesti naisjuuniorid. Etriin Etverk sai 14. koha ajaga 1:07.04, Grete Maria Savitsch 15. koha ajaga 1:07.20 ning Mirtel Madlen Siimar 26. koha ajaga 1:09.37. Seejuures võistlesid Etverk ja Siimar esmakordselt sprindidistantsil.

Eliitmeeste klassis pälvis esikoha britt Connor Bentley ajaga 52 minutit ja 48 sekundit. Teisena finišeeris prantslane Louis Vitiello (+0.01) ja kolmandana sakslane Simon Henseleit (+0.02). Johannes Sikk teenis 21. koha ajaga 54.07, Rinel Pius 55. koha ajaga 56.29 ning Armin Angerjärv 64. koha ajaga 59.13.

"Jään lõpptulemusega täitsa rahule. Ma ei arvanud, et ujumises nii ees välja tulen, kuna vahepeal tundus, et ma pigem ei olnud kõige paremal positsioonil. Rattas olin teises grupis ja viimasel ringil saime esimese grupi kätte, aga viimasel ringil pidin liiga palju energiat kulutama ja see jättis jooksule oma jälje. Jooksus ei suutnud alguses kiiretega kaasa minna, seega võtsin oma tempo. Teisel ringil läks kõht pingesse, aga õnneks see taandus lõpuks. Suures pildis oli hea võistlus," ütles Sikk.

Eliitnaiste parimad olid sakslanna Selina Klamt (59.02), šveitslanna Nora Gmür (+0.20) ja sloveenlanna Tjasa Vrtacic (+0.25).