Tomingas: lõplikult terveks saan end kuulutada alles kuue kuu pärast

"Lihtsustatult öeldes olid õla sidemed paremalt poolt puru ja liigesekapsel oli kapslipesast lahti tulnud. Kuna kõhr paraneb väga aeglaselt, siis lõplikult terveks saan ma end kuulutada alles kuue kuu pärast," ütles Tomingas. "Ilmselt nii masendavalt see ei lähe. Saan ka juba praegu üsna usinalt teha rullitreeninguid, seda küll ühe käega. Samuti saan joosta. Südamele saan tööd anda."

"Püssiga on võib-olla veidi keerulisem. Täna küll proovisin, aga kuna püssi kabarauda ei saa õlga suruda, siis pidin piirduma sõrmetöö harjutamisega, mis on ka muidugi hooaja alguses väga kasulik asi," lisas Tomingas.

Millal sa võiksid nüüd jällegi sajaprotsendiliselt hakata laskesuusatajana treenima? "See ilmselt saab olema suve teises pooles, kõik sõltub sellest, kuidas ma taastun," vastas ta.

Sa oled üsna emotsionaalne inimene. Eriti, kui on mingi mure. Kas sa praegu oled selle vigastusega rahu teinud? "Ma võib-olla keskendun rohkem sellele, kuidas olen arenenud pärast operatsiooni. Tegelikult seis on läinud päev-päevalt paremaks. Ma tunnen tegelikult, et isegi kui ma ei saa trenni teha nii nagu ma peaks tegema, siis ka see, mis ma olen siiani teinud, on väga hästi mõjunud ja seis läheb ka füüsilise osa poolest paremaks tegelikult," rõõmustas Tomingas. "Suusatamine nõuab funktsionaalset võimekust ja seda saan ma ka jalgadega väga edukalt arendada. Ma arvan, et katki ei ole midagi."

Kas sinu lähenemist mõjutab ka see, et sa lõpuks tegid ühe ilusa talve? Et see aitab sellest üle saada. "Loomulikult. Kahtlusi enda võimete suhtes on vähem," tõdes Tomingas. "Jah, võib-olla ülakeha jõudlus ei saa olema nii hea, kui see oli möödunud talvel, aga lõppkokkuvõttes mängib ikkagi see rolli, kui võimekas sa oma kopsu ja südametööga seal rajal oled. Ma arvan, et ei ole hullu."