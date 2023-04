Tuuli Tomingas käis lõikuslaual: õlg olevat olnud täitsa sodi

"Kui opereerinud kirurg Madis Rahu pääses minuga vestlema, sain õlas toimuvast lõpuks ülevaate. Operatsiooni käigus selgus, et olukord on halvemast veel halvem. Õlg olevat olnud täitsa sodi, sealt eemaldati ja kinnitati erinevaid kõhre osi. Paista oli vanemaid ja uuemaid rebendeid," kirjutas Tomingas Topauto laskesuusablogis.

Laskesuusataja vigastas oma paremat õlga märtsikuus joogat tehes ning kuigi toona liigeseprobleem suusatamist ei seganud, broneeris ta aja MRT uuringule. Nädal enne uuringut vigastas Tomingas sama õlga uuesti TT tiimi hooaja lõpupeo käigus ujudes ning siis näitas kiire ultraheliuuring, et operatsioonile minek on ilmselt vältimatu. Sama kinnitas ka MRT tulemus.

"Kui MRT-st saadud vastus kinnitas selgelt, et operatsioon on vajalik, siis opereeritava osa ulatus ja sisu pidi selguma protsessi käigus. Oli kaks prognoosi: parem ja halvem. Parem tähendas, et eemaldada on vaja vaid lahti murdunud kõhre osa ja juba nädala pärast saan vaikselt paremale käele koormust anda. Halvem prognoos tähendas seda, et liigese sees olev kõhre kapsel on lahti ja seda tuleks kinnitada. Taastumine võtaks kordades rohkem aega ja käsi peab olema fikseeritud tervelt kolme nädala jagu. Ülakeha treenima saaksin hakata jumal teab millal," kirjeldas Tomingas operatsioonile eelnenud mõtteid.

Lõikuse käigus selgus, et olukord on hullem kui arvatud ning liigese kõhr oli mitmest kohast rebenenud. Tõenäoliselt oli märtsikuise joogaharjutuse ajal käsi liigesest välja käinud ja vigastanud liigese sees olevat kõhre, mida Tomingas vigastas uuesti ujumisliigutusi tehes.

"Mis saab edasi, seda näitab vaid aeg. Tundub, et kolmel järgneval nädalal midagi kangemat kui rattapukk ja jalutamine teha ei anna, aga hiljem lisanduvad kindlasti rullsuusk ja alakeha jõud," selgitas Tomingas.

"Alles mõned nädalad tagasi panime treeneriga paika uue hooaja sõjaplaanid eesmärgiga saada veel paremaks ja tugevamaks. Nüüd on kõik justkui pea peale pööratud ja alustama pean põhimõtteliselt nullist," ütles Tomingas. "Maailma lõpp see pole, ülakeha jõudlus vajab hiljem pisut järeleaitamist, aga funktsionaalset võimekust ja jalgade tööd saab edukalt ka praeguses seisus arendada. Talve osas ma kindlasti alla ei anna ja tulen sellest jamast vaid tugevamana välja!"