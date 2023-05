VAATA OTSE | Saksamaa püüab võimsa Kanada vastu esimest MM-kulda

Kanada kogus alagrupiturniiril seitsme mänguga 15 punkti ning pääses sellega Šveitsi järel teisena lõputurniirile. Veerandfinaalis sai Kanada 4:1 jagu A-alagruppi ja finaalmänge võõrustavast Soomest, laupäeval alistas Kanada 4:2 B-alagrupi võõrustaja Läti.

Poolfinaalis võiduväravani jõudnud Kanada kapten Tyler Toffoli ütles, et meeskond on leidnud turniiri vältel viise, kuidas raskeid mänge võita. "Selle jaoks me siia tulimegi. Me tulime siia võitma ja enda hooaega positiivselt lõpetama. Nüüd me oleme siin, meil on võimalus ja peame selleks valmis olema," ütles kapten.

Kanada on MM-i läbi aegade edukaim riik, olles võitnud 27 kulda, 16 hõbedat ja üheksa pronksi.

Saksamaa teekond A-alagrupis algas raskesti, kui esimeses kolmes kohtumises Rootsi, Soome ja USA vastu võitu ei leitud, aga sakslased said siis hoo sisse ning võitsid neli järjestikust mängu, et grupist neljandana lõputurniirile pääseda. Veerandfinaalis sai Saksamaa 3:1 jagu B-alagrupi võitnud Šveitsist, laupäevases poolfinaalis viskas Saksamaa poolteist minutit enne kohtumise lõppu viigivärava ning alistas siis lisaajal USA 4:3.

"See on suur-suur samm Saksamaa hoki jaoks ja annab meile Saksamaa meedias hea kajastuse. See teeb omakorda Saksamaa hokit suuremaks ja meil on seda vaja," ütles Saksamaa mängumees Sam Soramies pärast laupäevast poolfinaali.

Saksamaa auhinnakapp on Kanadaga võrreldes märksa tagasihoidlikum, aga koondisel on võimalus pühapäeval esimest korda MM-i karikas pea kohale tõsta. 1930. ja 1953. aasta MM-idelt õnnestus Saksamaal hõbemedal pälvida.