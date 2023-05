Laak: loodan, et see oli meie ainus kramp sel turniiril

"Ma loodan, et see on ainus kramp meil sellel turniiril. Tahaks paremini alustada neid mänge, eks meil on see probleem pikalt olnud. Esimene mäng suure publiku ees, võib-olla lõi natuke kramp sisse, aga suutsime ülejäänud mängu hästi ära hoida, suutsime kahe-kolme punktist vahet hoida ja see on hea märk," ütles Laak pärast mängu.

Ta ütles, et naiskond on järjest väikeste sammudega edasi liikunud. "Võrreldes eelmiste Läti mängudega, mis olid sõprusmängud, siis oleme kindlasti oma mängu parandanud. Täna oli kõvasti rohkem kaitsevõitlust, servi vastuvõttu saame veel parandada," sõnas Laak.

Eesti naiskond kohtub 31. mail koduväljakul Austriaga ning mängib siis kaks järjestikust kohtumist Põhja-Makedoonia vastu. Laak ütles, et viimasest väga palju informatsiooni saadaval ei ole. "Makedoonia kohta väga midagi ei tea, siin tuleb hakata videosid vaatama, mis olemas on. Ja samamoodi tugevalt ise peale minna, loodame, et kodupublik meid ilusti kolmapäeval toetab," sõnas koondislane.