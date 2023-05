Rekordiline Haaland pälvis Premier League'i parima mängija tunnustuse

22-aastane Haaland valiti ühtlasi ka liiga parimaks noormängijaks, saades esimeseks mängijaks Premier League'i ajaloos, kes mõlemad auhinnad ühel hooajal pälvinud. Norralane lõi hooaja peale 36 väravat, edestades Andy Cole'i ja Alan Sheareri ühist rekordit kahe väravaga.

"Mul on au, et olen esimene mängija, kes mõlemad auhinnad ühe hooaja eest saanud on," ütles Haaland. "See on olnud imeline esimene hooaeg Premier League'is ja eelmisel nädalal karika tõstmine meie fännide ees oli väga eriline hetk."

Haalandi kõrval oli parima mängija valikus veel Arsenali mängijad Bukayo Saka ja Martin Odegaard, Manchester Unitedi Marcus Rashford, Tottenhami tähtmängija Harry Kane ning Newcastle'i kaitsja Kieran Trippier.

Hooaja parima mängija auhind läks neljandat hooaega järjest Manchester City mängijale: Kevin de Bruyne pälvis tunnustuse 2019-2020 ja 2021-2022 hooajal, Ruben Dias võitis auhinna 2020-2021 hooaja eest.

Lisaks Inglismaa jalgpalli kõrgliiga meistritiitlile jahib City veel Meistrite liiga tiitlit, kui kohtub 10. juunil finaalis Milano Interiga.