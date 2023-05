Sõudmise EM-il stardib kaks Eesti kahepaati

Ander Koppel (Pärnu SK Kalev) ja Elar Loot (SAK Tartu) löövad kergekaalu paarisaerulisel kahepaadil kaasa 17 tiimi konkurentsis, vahendab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg. Eesti aja järgi teises eelsõidus kell 12 veele suunduvate eestlaste vastasteks on Iirimaa, Türgi, Portugal, Taani ja Poola.

12 parema sekka poolfinaali jõuab otse kaks kiiremat, teised jätkavad eesmärgi poole püüdlemist vahesõidus.

"Viimased treeningud näitasid, et minek on päris hea: lõikude läbimisel oleme olnud kiired ja loodetavasti õnnestub võistluspingegi all end maksma panna," rääkis pärnakas Koppel, kelle sõnutsi on konkurents märksa tihedam kui MK-etapil.

Teise Eesti ekipaažina lähevad absoluutkaalu paarisaerulisel kahepaadil võistlustulle Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia) ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev), kel on konkurente 18.

Esimeses eelsõidus kell 11.15 startiva paari vastasteks on Ungari, Ukraina, Itaalia ja Horvaatia. Igast eelsõidust pääseb poolfinaali kaks esimest, ülejäänud saavad uue võimaluse vahesõidus.

Kuidas on kulgenud Eesti duo viimased ettevalmistused? "Üldpildis hästi, ehkki läinud nädalal kimbutas meid mõlemat haigus," rääkis eessõudja Poolak enda ja paarimehe tegemistest. Poolaku haiguse ajal tuli appi vanameister Tõnu Endrekson, kes aitas jõu ja nõuga.

"Ta tegi Mišaga lõigutreeningu ning sai väärt näpunäiteid, mida veel paremini teha," valgustas praeguseks tervenenud ja Bledis treeningutel taas head kiirust näidanud Poolak. "Tundub, et haigus on minetatud ja keha sai sellega hästi hakkama," arvas spordimees, kelle sõnul olevat temal ja paadikaaslasel stardieelne ärevus märksa suurem kui MK-etapi eel.

Sportlaste ja peatreener Veikko Sinisalo kõrval on võistluspaigas Eesti delegatsiooni koosseisus meeskonna mänedžer Robert Väli, füsioterapeut Helena Saar ning tehniline tugi Rait Merisaar.