Poolfinaalis kümme väravat löönud Prantsusmaa mängib esikohale Hispaaniaga

Harvanähtava skooriga mängus tegi prantslannade kasuks kübaratriki Maeline Mendy, kaks väravat lisasid Elisa Rambaud ja Chancelle Effa Effa.

Reedel toimuvas finaalis läheb Prantsusmaa naiskond vastamisi Hispaaniaga, kes oli teises poolfinaalis üle Inglismaast 3:1.

Hispaania on selle vanuseklassi neljakordne Euroopa meister, Prantsusmaa on kaotanud kõik kolm senist finaali, kuhu on pääsetud, aga ka viimasest korrast on möödas enam kui kümme aastat.

Võõrustaja Eesti piirdus mängudega A-alagrupis, kus kaotas Šveitsile 0:4, Saksamaale 0:5 ja Hispaaniale 0:6.