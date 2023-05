Kaotusseisust välja tulnud Läti jõudis kodupubliku ees veerandfinaali

Väravateta lõppenud avakolmandiku järel avas Ralfs Freibergs Läti kasuks skoori 1.43 pärast teise perioodi algust. Kevin Fiala viigistas 27. minuti alguses, aga vaid 32 sekundit hiljem viis Rodrigo Abols lätlased taas ette.

Kui kolmandat perioodi oli mängitud 7.03, taastas Marco Miranda viigiseisu ning 6.14 enne mängu lõppu viis Andres Ambühli tabamus Šveitsi juba juhtima. Läti polnud veel aga oma viimast sõna öelnud, kui Kaspars Daugavins realiseeris viis minutit enne lõpusireeni Abolsi söödu ning tagas sellega võõrustajatele vähemalt lisaajale mineku.

Seal tõi lõunanaabritele arvulises ülekaalus 4:3 võidu Rudolfs Balcersi värav. Lisaajal saadud võit viis Läti kodusel MM-il ühtlasi B-grupi kolmanda meeskonnana veerandfinaali, kus tuleb vastamisi minna Rootsiga.

Hoki MM-i veerandfinaalid:

USA - Tšehhi

Šveits - Saksamaa

Rootsi - Läti

Kanada - Soome

Enne mängu:

Šveits on võitnud kõik senised kohtumised ja on B-alagrupis kindel liider. Lätil on 11 punkti ja sama palju punkte on ka Slovakkial. Juhul kui Läti ei võida Šveitsi vastu vähemalt punkti, pääseb edasi veerandfinaali Slovakkia, sest nad said omavahelises mängus Lätist jagu.

Tänavu on Läti ja Šveits vastamisi olnud kahel korral sõprusmängudes, 28. aprillil jäi Šveits peale 5:3, päev hiljem võttis Läti 5:1 võidu. MM-il mängisid nad viimati omavahel 2019. aastal ja siis võitis Šveits 3:1.