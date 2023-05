Eesti lauatennisiste hakkab treenima rootslane Marcus Gustafson

Eesti Lauatenniseliit sõlmis koostöölepingu Eesti rahvuskoondise juhendamiseks ja Eesti treenerite koolitamiseks maineka lauatennisisti ja suure rahvusvahelise treenerikogemusega rootslase Marcus Gustafsoniga. Leping on sõlmitud esialgu käesoleva hooaja lõpuni võimalusega seda edaspidi pikendada.

1970. aastal sündinud Gustafson on töötanud peatreenerina muuhulgas nii Austraalia rahvuskoondise, Norra rahvuskoondise aga ka näiteks Barbadose, Lõuna-Aafrika Vabariigi ning Trinidad ja Tobago rahvuskoondiste juures.

Lisaks on tal ulatuslik noortetöö kogemus Rootsist, Austraaliast, Norrast ja Inglismaalt. Alates 2019. aastast kuni käesoleva aasta aprillini oli Gustafson Inglismaa noortekoondise juht.

Eestis soovib Gustafson keskenduda esialgu samuti rohkem just noorte treenimisele. "Mul on väga hea meel koostöö algamise üle Eesti Lauatenniseliiduga. Viibisin just hiljuti Eesti juuniorite treeninglaagris ning hindan kõrgelt nende motiveeritust ja positiivset töössesuhtumist," ütles Gustafson.

"Oleme oma esimeseks peamiseks sihiks seadnud osalemise Euroopa noorte meistrivõistlustel selle aasta juulis Poolas. Kõik Eesti mängijad, ka täiskasvanud, vajavad kindlasti rohkem rahvusvahelist võistlus- ja treeningkogemust, mida püüan maksimaalselt pakkuda."

Eesti Lauatenniseliidu juhatuse esimehe Priit Lehtlaane sõnul alustati koostööd Gustafsoniga tulenevalt alaliidu juhatuse visioonist tuua Eesti lauatennise juurde just märkimisväärse rahvusvahelise taustaga peatreener, kes aitaks viia Eesti mängijad oma arengus uuele tasemele.

"Marcuse senine töökogemus ning selle töö tulemused üle maailma on muljetavaldavad ning usume, et tema teadmised ja oskused aitavad eriti meie noortel näha rohkem maailma lauatennist ning saada rahvusvahelisi kogemusi, mis oleks kindlasti suureks motivaatoriks nende arenguteel," ütles Lehtlaan.