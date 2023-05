TÄNA OTSE | Kas Šveits jätkab MM-il täiseduga?

Šveits on võitnud kõik senised kohtumised ja on täisedu 15 punktiga alagrupis edukohal. Tšehhil on kirjas neli võitu ja kaotus lisaajal, sellega ollakse 13 punktiga teisel kohal.

Tänavu on Šveits ja Tšehhi rahvusvahelistel turniiridel kahel korral vastamisi olnud. Mai alguses jäi Šveits peale 3:2, veebruaris võttis Tšehhi lisajal 2:1 võidu. Mullustel olümpiamängudel mängisid nad kahel korral, alagrupis jäi Tšehhi karistusvisetes peale, aga kaheksandikfinaalis võitis Šveits 4:2.

MM-il olid nad viimati vastamisi kaks aastat tagasi ja siis võitis Šveits 5:2.

Alagrupiturniiri viimases voorus teisipäeval mängib Šveits võõrustaja Lätiga, Tšehhi läheb vastamisi Kanadaga.