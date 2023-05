Norra vajas Sloveenia vastu vaid üht väravat, Taani alistas Austria

Norra läks Riias toimunud kohtumist 15. minutil juhtima ning ei jõudnud seejärel enam väravani. Samas ei lasknud Norra väravani ka vastast, realiseerides sellega 1:0 võidu.

Norra on B-alagrupis kolme kohtumisega kogunud neli punkti, Sloveenia on alagrupi viimasel kohal ja ei ole seni punkte saanud. Tabeliliider on Kanada, kes on kolmest mängust kaheksa punktiga väljunud, Tšehhi on neist punkti kaugusel ja Šveits on kuue punktiga kolmandal kohal.

Kolmapäevase mängupäeva A-alagrupi esimeses kohtumises asus Taani esimesel kolmandikul juhtima, kuid Austria viigistas teise kolmandiku kaheksandal minutil. Otsustava kolmandiku eel jõudis Taani veelkord väravani ja lisasid sellele kolmanda perioodi alguses veel ühe. Pärast üht vastuväravat Austria poolt viskas Taani viie ja poole minutiga veel kolm väravat, et 6:2 võit kindlustada.

A-alagrupis on kolme mängu järel esikohal USA üheksa punktiga. Taani ja Rootsi on kogunud kaheksa punkti, kuid Taanil on löödud väravatega eelis. Võõrustaja Soome on grupis nelja punktiga neljandal kohal.