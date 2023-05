Koitmaa: kindlasti Soome tahab jälle kodus võita

Kaks ja pool vooru on mängitud, kas midagi saab juba järeldada ka?

Suuri üllatusi ei ole. Soome on endiselt favoriit, kuigi esimene mäng võib-olla ei õnnestunud nii hästi kui oleks võinud. Tuli kaotus 29 mängu järel, esimest korda normaalajal. Viimane kaotus Soomel normaalajal oli 2019 MM-il. Aga ka Kanada, Rootsi, Tšehhi, Šveits on need favoriidid.

Enne turniiri räägiti, et Kanada ja USA koondised on sel aastal lahjavõitu. Aga nüüd selgub, et ikka ei ole?

Lühidalt öeldes, kõik on ikkagi NHL-i mehed või NHL-i äärepealt. Kui sa mängid NHL-is, siis sa oled väga hea. Tõesti, need superstaarid ei ole kohal – kellel on play-off veel pooleli või kes ravib vigastust või kes lihtsalt tahab puhata enne uut hooaega. See on mõistetav. Aga sellegipoolest, Kanada ja USA on alati tugevad ja neil on kõik NHL-i mängijad, keegi neid alahinnata ei saa.

Soome on maailmameister ja olümpiavõitja, põhimõtteliselt kõik on käes. Kas see aasta nendest tiitlitest on kainestavalt mõjunud, soomlased maha rahustanud ning seda emotsiooni ja entusiasmi nii palju enam pole?

Väga keeruline vastata, ei ole ise kunagi maailmameistriks tulnud, aga ma arvan, et süües kasvab isu. Ei tundu vähemalt küll, et Soome koondislased ja kodupublik oleks n-ö isu täis saanud nendest kahest suurest võidust. Kindlasti nad tahavad veel võita ja võita jällegi kodus.

Iga turniiri puhul hakatakse mingil hetkel rääkima unelmate finaalist. Arvestades praeguseid koosseise, milline oleks selle MM-i unelmate finaal?

Hea küsimus. Isiklikult arvan, et see peaproov on praegu eetris – Soome ja Rootsi. See oleks muidugi võimas. Aga arvan, et ka kõik need, keda eelnevalt mainisin. Klassikaline Soome – Rootsi oleks õige magus sinna finaali ja siis juba võiks minna teistpidi kui Eurovisioonil.