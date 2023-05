Austria ei valmistanud viis väravat visanud Rootsile probleeme

Veidi vähem kui neli minutit pärast mängu algust viis Rootsi juhtima Pär Lindholm, teisel perioodil lisasid skoorile Marcus Sörensen ja Patrik Nemeth ning viimasel kolmandikul tõid lõppskoori tabloole Leo Carlssoni ja Dennis Everbergi väravad.

Rootsi on kahe mänguga kokku visanud kuus väravat ja on Šveitsi kõrval ainsaks tiimiks, kelle värav on kahe vooru järel veel puutumata. Kolmandas voorus kohtub Rootsi esmaspäeval naaber Soomega.

Enne mängu:

A-alagrupi turniiri esimesel päeval piisas Rootsile ühest väravast, et Saksamaa alistada. 11-kordne maailmameister peab tihedas alagrupis sammu pidama USA ja Soome koondistega ning proovib Austria vastu võidukat hoogu jätkata.

Viimati jõudis Rootsi maailmameistritiitlini 2018. aastal, mil kaitsesid ühtlasi ka 2017. aasta tiitlit. Sellest ajast saati ei ole Rootsi medalile tulnud, 2021. aastal ei jõudnud meeskond isegi kvalifikatsioonist edasi. Koondise kogenuim mängija on NHL-is Anaheim Ducksis leiba teeniv Jakob Silfverberg, kelle auhinnakapis on muuseas 2014. aasta olümpiamängudelt teenitud hõbemedal. 15 mängijat teevad turniiril enda MM-debüüdi.

Tagasihoidlikuma ajalooga Austria jäähokikoondise auhinnakappi kuulub kuldmedal 1927. aasta EM-ilt ning kaks pronksi MM-idelt aastail 1931 ning 1947. Austria alustas selle aasta turniiri 1:2 kaotusega Prantsusmaa vastu.

Meeskonna põhimängijateks on ründajad Peter Schneider ja Dominique Heinrich, kelle tegemisi toetab soliidne väravavahtide paar Bernhard Starkbaum ja David Kickert.