Korvpallikoondis sai teada vastased kodusel olümpia eelvalikturniiril

Lisaks Eestile said turniiri korraldusõiguse Poola ja Türgi, kes korraldavad ühtlasi ka otsustavat faasi, kus selguvad kaks edasipääsejat järgmise suve kvalifikatsioonimängudele. Eesti peab Tondiraba Jäähallis 12.-15. augustil toimuval alagrupiturniiril lõpetama esimese kahe seas, et jõuda Poolas toimuvale play-off turniirile.

Eesti meeste korvpallikoondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul on Eesti korvpallile olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri korraldamine suur au ning kingitus fännidele.

"Turniiril osalemine ja selle korraldamine näitab, et oleme korvpalliriigina liikumas õiges suunas ning see on meile suur au. See annab meile võimaluse tuua sel hetkel parimas koosseisus olev Eesti koondis oma kodupubliku ette. Lisaks sportlikule poolele on see ka kummardus Eesti korvpallifännidele, kes on meid toetamas käinud EM-finaalturniiridel Riias ja Milanos," ütles peatreener.

"Oleme suhelnud mängijatega. Tagasiside on olnud väga positiivne ning mängijad on motiveeritud koondist kodusel turniiril esindama," avaldas Toijala pisut tausta, keda mängijatest augustikuus kodupubliku ees mängimas võiks näha.

Alagrupid:

A: Tšehhi, Põhja-Makedoonia, Iisrael, Eesti

B: Portugal, Poola, Ungari, Bosnia ja Hertsegoviina

C: Türgi, Ukraina, Bulgaaria, Island

D: Holland, Horvaatia, Belgia, Rootsi