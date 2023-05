Ding Liren võitis esimese hiinlasena male MM-tiitli

Nii venelane Jan Nepomnjaštši kui ka hiinlane Ding Liren teenisid tiitlimatši 14 partii jooksul kolm võitu, seejuures Nepomnjaštši korra ka mustade malenditega. Ülejäänud partiid lõppesid viigiga. Laupäeval toimunud 14. partiis olid valged malendid Dingil, aga 90. käigu järel lepiti viiki. Käikude arvult oli tegemist tiitlimatši kõige pikema partiiga.

Pühapäeval aset leidnud viigilahutajates tuli võitjaks neljandas ja otsustavas kiirpartiis mustade malenditega mänginud Liren. "Valged malendid pole alati eelis," ütles hiinlane pärast male MM-finaalmatši lõppu.

Neljanda viigilahutaja jooksul tundus mõlemal mängijal olevat võimalusi matši dikteerima hakata, kuid suurim murdehetk tuli hiinlase 42. käigul, mis pani Nepomnjaštši keerulisse olukorda. Venelane pakkus Lirenile viiki, kuid matš kestis veel 26 käiku, misjärel silmnähtavalt pettunud Nepomnjaštši laua tagant kaotajana püsti tõusis, hiinlase kätt surus ja ära läks.

Nepomnjaštši ja Ding olid kandidaatide turniiri kaks paremat maletajat. 2013. aastast maailmameistritiitlit kandnud Magnus Carlsen keeldus motivatsioonipuudusele viidates tänavu tiitlit kaitsmast.

Lireni võit tähendab ühtlasi, et male meistritiitlid kuuluvad hetkel Hiinale. Naiste meister Ju Wenjun asub enda meistritiitlit kaitsma juulis.

Ding Liren is the 2023 FIDE World Champion! ♟️



Ding prevailed over Ian Nepomniachtchi in the last rapid tie-break game of one of the most exciting and dramatic matches in chess history. #NepoDing pic.twitter.com/WB7oaiLOXG