Eesti tantsutüdrukud panid end proovile MM-võistlustel USA-s

Tänavustel maailmameistrivõistlustel oli Eesti esindatud cheerleading'u tantsulisel ehk Performance Cheer suunal, mis omakorda jaguneb tantsustiilidele vastavalt erinevateks kategooriateks. Eesti koondise moodustasid kahe klubi sportlased.

Täiskasvanute Hip-Hop paaride konkurentsis võistelnud Põldsam ja Aedma ehk duo Kreisy tulid kümnendale kohale, sealjuures Euroopa võistkondadest saadi koguni teine koht. Ohaka ja Jakovleva ehk duo Mars tuli 14. kohale täiskasvanute Pomi paaride kategoorias. Nemad olid eurooplastest viiendad.

Eesti Cheerleadingu Liidu juhatuse liikme Teele Marie Pehki sõnul oli võistluste tase kõrge. "Konkurents oli väga tugev ja mul on väga hea meel Eesti tulemuste üle. Cheerleading on spordialana Eestis jõudsalt arenenud ning on hea meel tõdeda, et võistleme üha enam rahvusvahelistel tiitlivõistlustel," ütles Pehk.

Pehki sõnul sujusid meistrivõistlused Eesti sportlaste jaoks hästi ning emotsioonid Ameerikas olid ülevad. "Mõlemad duod tegid mitu kuud ettevalmistusi ning võistluskavad olid lihvitud täiuslikkuseni. Sportlased andsid endast parima, nautisid kogu protsessi ning jäid võistlusega väga rahule," kinnitas ta.

Maailmameistrivõistlustel osales tänavu enam kui kolm tuhat sportlast 52 riigist.