Sparta tuli Eesti meistriks kolmandat korda järjest

Pea pool esimesest kolmandikust ühemehelises vähemuses mänginud Sparta alustas hästi, võites esimese kolmandiku 3:1 ja enam eduseisu käest ei andnudki.

"Emotsioonid on laes. Vägev! Suutsime end kokku võtta," lausus neli väravat visanud Tanel Kasenurm, kes teenis ka finaalseeria kõige väärtuslikuma mängija tiitli, ERR-ile.

"Olime seerias üks-kaks maas ja suutsime võtta maksimumi. Poisid nautisid kahte viimast mängu. Emotsioon on mega."

Mis tõi võõral väljakul võidu? "Ma ei usu, et võõras väljak väga mõjutas, sest meie fänne on siia ka kõvasti tulnud. Lihtsalt nautisime. Suutsime enda võimalused ära lüüa, vastased alguses nulli peal hoida - tundub, et see oligi määrav faktor."

Jõgeva meeskonna kapten Mathias Einamann sõnas, et ilmselt tahtsid vastased enam. "Meil ei tulnud midagi välja. Oli palju ülekaaluvõimalusi ja ei lahedanud ühtki ära. Ilmselgelt on kolm väravat liiga vähe sellises mängus," lausus ta.

"Kripeldama jääb see, et me ei võitnud. Meil on fännid, kes teevad nii kõva tööd ja elavad meile kaasa. Täna ka 400 inimest saalis, saal oli pungil. Kahju neist, et ei suuda neile midagi pakkuda."