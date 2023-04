Ševoldajeva EM-finaalturniiri loosist: läks nii nagu minema pidi

Kaheksa finaalturniirile pääsenud koondise seas oli Eesti korraldajamaana juba varasemalt paigutatud A-alagruppi. Loosimist läbi viinud Eesti koondislaste Lisette Tammiku ja Mari Liis Lillemäe käe läbi lisandusid sinna ka tiitlikaitsja ja kaheksakordne Euroopa meister Saksamaa, valitsev maailmameister Hispaania ning 2015. aasta EM-hõbe Šveits. B-alagrupi moodustavad Rootsi, Poola, Inglismaa ja Prantsusmaa.

"Mõtted on sellised, et kui juba, siis korralikult. Saime eelmise EM-i finalistid ja kindlasti väga tugeva Šveitsi ka veel lisaks. Arvan, et finaalturniirile tulles ei ole sellist mõtet, et noh keegi on kergem vastane. Läks nii nagu minema pidi," rääkis Eesti U-17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

Sel aastal pole Eesti U-17 koondis veel võidumaitset tunda saanud. "Kuu aja pärast on mängijad paremas vormis, kui nad olid nüüd eelnevates mängudes. Võimalik, et ma eksin, aga arvan, et meil peaks olema liiga, mis algab kõikide teiste liigadega võrreldes hiljem. Seega ei ole mängijate individuaalne vorm võib-olla kõige paremas kohas, aga mida aega edasi, seda paremasse vormi mängijad ka saavad. Võistkondlikult oleme saanud ka päris palju erinevaid mänge, nii sellel aastal, kui eelmistel," selgitas koondise juhendaja.

Kui A-alagrupi kohtumised peetakse Tallinnas, siis B-grupp suundub alagrupifaasis Lõuna-Eestisse, Tartu Tamme ja Võru staadionile. Eestlannad peavad oma esimese finaalturniiri kohtumise 14. mail A. Le Coq Arenal, kui vastamisi minnakse Šveitsiga.