Morkovkina: naiste koondis on eelmise aastaga võrreldes sammu jagu eespool

Naiste koondise peatreeneritel Anastassia Morkovkinal ja Sirje Roopsil on eriti hea meel näha, et tänu klubide juures tehtud heale tööle on koondise mängijad hoolimata tõsiasjast, et enamik neist on hooaega alles alustanud, paremas vormis kui varem.

"Ma ei tea, kuidas seda ära mõõta saab, aga kõik mängijad, kõik testid, mis nendega oleme teinud, näitavad, et koondis on võrreldes eelmise aastaga üks samm eespool," rääkis Morkovkina esmaspäevasel pressikonverentsil. "Kui me eelmisel aastal mängisime siinsamas A. le Coq Arenal Kreekaga ja kui me oleks siis olnud sellises konditsoonis nagu oleme praegu, siis me oleksime sada protsenti neid võitnud."

Reedene mäng Malta vastu jääb koondisesärgis viimaseks Signy Aarnale, kes on Eesti esindusnaiskonna eest kirja saanud 106 kohtumist. Kui palju pikalt Soomes mänginud ja sellest hooajast kasvatajaklubi Põlva Lootosega liituv Aarna lahkumismängus mänguaega saab, on veel lahtine.

"Lähtume tema soovist, et kui tema ütleb, et on valmis üheks minutiks, siis anname talle ühe minuti ja saadame ta väljakult ära; aga kui ta ütleb meile, et tüdrukud, ma olen all in, ei ole ka ole probleemi. Kui mängija on väljakul valmis olema 90 minutit, siis ta mängib 90 minutit, kui on vaja midagi ära muuta, siis võtame välja," sõnas Morkovkina.

Ühtlasi andis jalgpalliliit esmaspäevasel pressiüritusel esimese avalöögi kevadisele neidude EM-finaalturniirile Eestis, mille passe on alates reedest võimalik soetada kõigil huvilistel.