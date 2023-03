NCAA finaalturniiril juhtus ajalooline suurüllatus

Esimest korda suutis 16. asetuse teeninud ülikool NCAA finaalturniiril esimese asetuse konkurentsist lükata 2018. astal, kui Baltimore'is asuv UMBC alistas toona Virginia. Nüüd sai sellega hakkama ka New Jersey ülikool Fairleigh Dickinson, kes oli 63:58 üle tänavu Big Ten konverentsis nii põhihooaja kui konverentsiturniiri võitnud Purdue''st.

Küll on Fairleigh Dickinsoni saavutus ilmselt veelgi šokeerivamaks kui viie aasta tagune UMBC edu, sest FDU pidi 64 meeskonnast koosnevale finaalturniirile pääsemiseks läbima first four'i ehk eelturniiri ning oli kõigist finaalturniiri võistkondadest ekspertide hinnangul eeldatavalt kõige kehvem. Tänavugi oleks nende asemel 64 sekka pidanud pääsema NEC konverentsi turniiri võitnud Merrimack, kellel on aga pooleli NCAA teisest divisjonist esimesse tõusmise protsess ning ei võinud seetõttu märtsihullusel osaleda.

"The more I watch Purdue, the more I think we can beat them."



Two days ago, FDU head coach Tobin Anderson spoke tonight's win into existence pic.twitter.com/4koDOJrlj3