Haapsalus selgusid veteranide Eesti meistrid lauatennises

Võistluste peakorraldaja, Haapsalu Lauatenniseklubi juhi ja Eesti Lauatenniseliidu juhatuse liikme Heikki Soola sõnul näitas rohke osalejate arv ilmekalt, et lauatennis on väga laia kandepinda omav spordiala kogu Eestis, mida harrastatakse päris noortest juunioridest kuni väärikate veteranideni välja. "Rõõm on tõdeda, et isegi meeste 80+ vanuseklassis oli esindatud tervelt seitse ja naiste 70+ vanuseklassis kuus mängijat," ütles Sool.

Võistlustel osalesid teiste seas ka mitmekordsed Euroopa ja maailmameistrivõistluste medalistid Kai Thornbech, Elle Õun, Merje Aas ja Eva Hanni ning möödunudaastastest võitjatest lisaks veel Pille Veesaar, Tiia Müürisepp, Allan Kottise, Viktor Kekelidze, Gerhard Jozef Weiss, Viktor Peterson ja Martin Pakk.

Eesti Lauatenniseliidu peasekretäri Margit Tamme sõnul on veteranide võistlus igal aastal väga oodatud sündmus ning osalejate arv nendel olnud stabiilselt suur. "Meie veteranide tase on olnud läbi aegade väga kõrge ka rahvusvahelisel tasemel, ainuüksi käesoleva aasta veteranide MM-il Omaanis teenisid Eesti sportlased tervelt kümme medalit, millest kaks olid kuldsed, kaks hõbedased ja kuus pronksmedalid," lisas Tamm.

Vanusegruppide kaupa võitsid sel aastal meistritiitlid:

Aleksei Nikonorov (40+ mehed)

Pille Veesaar (40+ naised)

Antti Luigemaa (50+ mehed)

Tiia Müürisepp (50+ naised)

Allan Kottise (55+ mehed)

Väino Nüüd (60+ mehed)

Kai Thornbech (60+ naised)

Gerhard Jozef Weiss (65+ mehed)

Dmitri Jastrebov (70+ mehed)

Eva Hanni (70+ naised)

Priit Eiver (75+ mehed)

Kaarel-Mati Halla (80+ mehed)