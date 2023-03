Kriisa vigastas Arizona Wildcatsi võidumängus õlga

"Kui see juhtus ja tundsin kohe, et asjad pole hästi, siis mõtlesin: kurat võtaks, kas läks jälle nii?" ütles Eesti korvpallikoondise tagamängija Kerr Kriisa peale NCAA Pac-12 konverentsi turniiri veerandfinaali, kus tema leivaisa Arizona Wildcats alistas 95:84 Stanfordi, vahendab Delfi. "Paistab, et sellel turniiril on minu jaoks halb aura."

Kriisa põrkas vastasmängijaga kokku 3.44 enne esimese poolaja lõppu, mille järel läks eestlane riietusruumi.

Kinni teibitud õlaga Kriisa andis teisel poolajal oma neljast korvisöödust kaks, võttis maha ühe laua ja tegi ühe pallikaotuse. "Iga liigutus oli omamoodi halb, aga praegu proovime mänge võita. Mängu lõpus sa ei mõtle endale, vaid proovid valu maha suruda ning julgustad oma meeskonnakaaslasi ja muud sellist," rääkis Kriisa.

Eestlase väitel on ta sel korral poolfinaaliks rivis. "100 protsenti! Ega ma hüppeliigest välja ei väänanud," tegi ta musta nalja.