Juunioride MM-il oli lühikavas eestlannadest parim Kaljuvere, Petrõkina 15.

Järgmisel nädalal 14. sünnipäeva tähistav Kaljuvere teenis lühikava eest kohtunikelt uut isiklikku rekordit tähistavad 58,42 punkti, mis andis talle kaheksanda koha, seejuures edestas ta järgmist uisutajat 0,01 punktiga.

Viimasena jääle läinud 18-aastane valitsev Eesti meister Petrõkina alustas kava ühekordse axel'iga ja eksis ka kaskaadil ning teenis 55,67 punkti, mis andis talle lühikavas 15. koha.

Lühikava järel on liider 14-aastane jaapanlanna Mao Shimada 71,78 punktiga, teisel kohal on mullu Tallinnas juunioride MM-il hõbeda võitnud 14-aastane lõunakorealanna Jia Shin ning kolmas on 67,28 punktiga samuti 14-aastane jaapanlanna Ami Nakai.

Vabakava uisutatakse Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva. Neljapäeva õhtul aga alustavad võistlemist noormehed, Eestit esindavad 17-aastased Arlet Levandi ja Jegor Martšenko.