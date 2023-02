Eesti kestvusratsutajad saavutasid MM-debüüdil viienda koha

Võistkondlikus arvestuses krooniti võitjaks Bahrein, kellele järgnesid Prantsusmaa, Portugal, Itaalia ja Eesti. Individuaalse MM-tiitli pälvis Bahreini esindaja Nasser bin Hamad Al Khalifa hobusel Darco La Majorie.

160 km pikkusel distantsil individuaalselt parima koha saavutanud Katriin Kalle hobusel Mister Tondi (27. koht) jäi võistlusega väga rahule: "Tondi oli super tubli ja ka tema hinded (veterinaarkontrollis) olid üldiselt terve võistluse käigus väga head." Kõrbekuumus valmistas aga Eesti miinuskraadidega harjunud hobustele ja ratsanikele mõningaid väljakutseid: "Oli väga soe päev, ma arvan, et päikese käes ligi 37 kraadi. Rajal oli ka palju sügavat liiva, mis on hobustele raske," selgitas Kalle.

Kalle hindab Eesti kestvusratsutamise taset rahvusvaheliselt väga kõrgeks: "MM-i viies koht ja veel nii, et kvalifitseerunuid oli rohkem kui tiimi sai. Kindlasti on meil väga palju potentsiaali ja usun, et need tulemused paranevad veelgi. Kindlasti peaks ka edaspidi ressursi suunama noorte arendamisse, sest see on Eesti kestvuse järelkasv. Arvan, et rahvusvaheliselt oleme tõesti väga tublid olnud, MM on siiski MM ja igal ratsaspordialal väga kõrge tasemega. Usun, et väärime palju tunnustust ja toetust, et veel edukamalt edasi teha."

Eveli Pärna ja Ragazza, Lilian Schönberg ja Amal el Awrah OX ning Brenda Prants ja Assman saavutasid vastavalt 33., 34. ja 35. koha.