Ilves kuuendast kohast: võib-olla tõusin tänasega suurel mäel medalimängu

"Kokkuvõttes oli tore päev, aga finišisse jõudes oli esimene mõte, et pagan, hüpe jäi lihtsalt paar meetrit lühikeseks. Suusk toimis suurepäraselt, tunne oli päris hea ja oleks päris tore olnud seal ees medalite eest võidelda," rääkis normaalmäel kolmanda järjestikuse MM-tiitli teeninud Jarl Magnus Riiberile 45 sekundiga kaotanud Ilves pärast võistlust ERR-ile.

"Eks ootused endale on päris suured. Väikese mäe võistlus on nüüd tehtud, üks korralik tulemus all. Laagris hakkasid hüpped võib-olla jälle kõikuma, otsisin tunnetust. Olen liiga agressiivne, tahan liiga palju. Mingis mõttes selline panemise asi sai nüüd tehtud, suurel mäel saab nautida. Loodetavasti hüpe sujub. Nagu ütlesin, medalimängus võivad olla kuus sportlast, aga tunnen, et tänasega tõusin võib-olla ise ka sinna," tõdes Ilves.

Hüppevooru järel liidriteks tõusnud Jarl Magnus Riiberist ja Ryota Yamamotost 53 sekundit hiljem startinud Ilves püüdis kiirelt tema ees rajale läinud Yoshito Watabe kinni ning oli esimeses vaheajapunktis kuues (+50,5), seejärel sõitis eestlane järjest suurenevas grupis, mida pidi ka ise vahepeal vedama.

"Oleks mul täna olnud üks-kaks head sõidumeest, oleksime ees pundi kinni ka püüdnud. Sõidumehed olid aga piisavalt kaugel ja ise ei ole ka nii tugev, et üksinda neid püüda. Oleksid-poleksid ei maksa, täna oli neljas koht maksimum, lõpetasin kuuendana," sõnas Ilves. "Kui sul 15 meest pundis on, natuke vääratad, oledki maas. Üritasin targalt ette hoida. Väga hullu kohta ei olnudki sõidus, oli piisavalt kontrollitud, üritasin lihtsalt lõpus terav olla."

"Ütleme ausalt, kehaga on huvitav asi: emaspäeval-teisipäeval siia tulles tundus, et ei jõua ühestki tõusust üles sõita, keha oli päris väsinud. Treener on meil aga ulmeinimene, teab täpselt, kuidas õigeks ajaks vormi saada. Eile tundsin juba soojendustrennis, et jalg hakkab teravaks minema ja täna oli päris mõnus tunne," lisas kahevõistleja.

Suure mäe võistlus toimub Planica MM-il 4. märtsil.