Ilves: arvan, et suudan emotsiooni pealt sõita, vahet ei ole, mis keha ütleb

Ilves sai lõpuks hüppe klappima ja hüppas 139,5 meetrit, mille eest ta sai 137 punkti. "Eks ikka tuleb üllatusena, kui treeningul pole ligilähedalegi hüpanud sellele," tunnistas Ilves. "Aga võib-olla näitasin seda ja tõestasin, et see võib juhtuda, kui mu asjad kokku lähevad, kõik, mida olen terve MM-i aja otsinud. Suutsin ilusti asendis ära püsida, pikk dünaamiline tõuge, kohe suusad paigas ja lihtsalt naudid. Mis ma oskan öelda – äge, et oled sinnamaani jõudnud ka oma peas, et suudad need hüpped kokku panna just võistlustel kõige tähtsamatel hetkedel."

"Midagi kaotada ei ole, väikese mäe tulemus oli nagunii all. Suurele mäele tulingi hoopis teise lähenemisega hoovõtul ja proovisin muuta, tegelikult hakkas juba eilne trenn näitama, et võib lubada. Kui selle hüppe kokku paned ja üle mäe suuruse hüppad, on juba lihtsalt kaif. Tore on, et oled eesotsas selle tulemusega, aga see nauding ja see teadmine, et sa tegid selle ära, milleks sa suuteline oled, sellel kõige tähtsamal hetkel," rõõmustas Ilves.

Riiber tegi kahevõistlejate mäerekordi Planica suurel mäel, hüpates koguni 147 meetrit. Suusarajale stardib ta Ilvesest 1.02 varem.

Riiberi ja Ilvese vahele mahtus hüppevoorus veel ka Ryota Yamamoto, kes hüppas 140 meetrit. Tema stardib 26 sekundit enne Ilvest. Ilvese selja taga stardib temast 22 sekundit hiljem tugev suusataja, sakslane Julian Schmid, 24 sekundit hiljem tiitlikaitsja Johannes Lamparter ja 31 sekundit hiljem norralane Jens Luraas Oftebro.

"Riiber on kadunud, tema ilmselt võtab selle kulla. Ülejäänud kohad alates teisest on saadavad. Saab näha," sõnas Ilves. "Kahjuks Schmid, Lamparter ja Oftebro on 20-30 sekundit taga. Tuleb alguses rahulikult võtta, mul ei ole kuskile kiiret, ilmselt nad mingil hetkel nagunii tulevad minu juurde, sest nad on kolmekesi koos ja lihtsam sõita. Tuleb lihtsalt säästa jalga, ega kerge ei saa see olema. Tunnen, et viis meest lähevad kahe koha peale. Loodetavasti läheb kõik õnneks ja suusad toimivad, toimin ise hästi. Saab näha!"

Kuidas praegu pingetega toime tuleb? "Kui selline asi terendab, siis pingeid maha juba ei võta," muheles Ilves. "Aga teisalt jälle tunnen, et see suurem konks on alati olnud hüppemäel. Kui sellise hüppe paned, siis ma arvan, et suudan juba emotsiooni pealt sõita, vahet ei ole, mis see keha ütleb. Aga ma arvan, et ega üleööga see vorm ära ei kao. Loodetavasti õnnestume määrimisega ka ja saab näha, mis pärast finišit toimub."

Otseülekanne kahevõistluse 10 km murdmaasõidust algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.30.