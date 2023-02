Ilves: oli arvata, et tuulega läheb loteriiks

Mäel sai eestlane kirja 98-meetrise hüppe. Parimatel kandus õhulend mõni meeter üle saja. "Oli arvata, et tuulega natuke loteriiks läheb. Keskmine hüpe - ei midagi erilist. Natuke võib-olla liiga agressiivne otsa peal ja oleme ausad, nagu näha ka viimastest meestest, siis ei olnud õnne sellega, et see päike tegi oma töö otsa peal," ütles Ilves ERR-ile.

"Võrreldes proovihüppega kaks erinevat mäge. Rada oli nii kinni ja... ma teadsin seda, tegin korrektuurid, aga võib-olla oleks pidanud veel natuke teadma, et rada on hästi-hästi aeglane võrreldes proovihüppega."

"Aga ei hullu, stardikoht on okei. Jah - Schmid ja Riiber on ilmselt need, kes lähevad eest ära. Ülejäänud mehed on täitsa sõidetavad," jätkas eestlane. "Eks saab näha, kuidas sealt tagant tullakse, kuid on üleüldine vorm ja kuidas suusad toimivad."

Eestlase ees lähevad rajale austerlane Martin Fritz ja jaapanlane Yoshito Watabe. Kui teha rahulik algus ja saada nendega sõitma esimene ring, siis oleks supervalik igal juhul. Vaatame, kuidas sõidu kulg on. Tagant tuleb kindlasti neli-viis kiiret suusameest," kommenteeris Ilves.

"Nagu näha, meil on päris soe ja pehmed olud. Kui esimesel ringil ära küpsetad, võid viimasel seisma jääda. Hetkel näen, et stardikoht on üsna viisakas, et teha stabiilne sõit."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne murdmaasõidust algab kell 16.15.