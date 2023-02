Ilves: kui medalile tahan, peaks hüppemäel saama paar meetrit juurde

Kahevõistleja Kristjan Ilves sai MM-il väikesel mäel kuuenda koha. "Ringvaade" uuris, kas suure mäe võistluse eel mõlgutab ta ka medalimõtteid. Ilves nentis, et võimed on tal olemas, aga selleks oleks vaja sajaprotsendilist õnnestumist.

"Kindlasti see kuues koht oli oma ära tegemine. Loomulikult ootused on natuke isegi kõrgemal. Aga nüüd, kui väiksem mängi on tehtud ja suurem mängi on alati minu trump olnud, siis kindlasti hea algus MM-ile," rääkis Ilves "Ringvaatele".

Teisipäeval tegid kahevõistlejad Planicas esimese suure mäe treeningu. Ilves teenis treeningu viimases voorus viienda koha. "Meil oli kolm treeninghüpet, läks okeilt. Võib-olla ei ole kõige teravamat hüpet, aga kokkuvõttes hea treening," arutles Ilves. "Meil on üks treening veel reedel ka, väga loodan, et seal saan veel natuke paremaks, et saaks peale hüppeid tippkonkurentsi, et oleks juba murdmaarajal kergem ja parem algus saada."

Kas pole ohtu treeningutega liiale minna ja peaks hoopis rohkem kehale puhkust andma? "Kui väga palju puhkad, siis paar päeva võib juba päris halvasti mõjuda," selgitas Ilves. Loomulikult võtame rahulikumalt, meil on rahulikumad trennid, aga kui väga puhkama jääda, siis keha arvab ka, et nüüd ongi puhkus ja see võib käigu välja lükata. Siis võib tulla haigestumisi või lihtsalt hea tunne ära kaduda. Näiteks täna ka peale hüppeid läksin tegin tugevama intervalltreeningu, et hoida keha sellises rütmis. Võtan nagu täitsa tavalist võistlusvahelist nädalat, teen oma rutiinset treeningut."

Kahevõistlejate suure mäe võistlus on kavas laupäeval, 4. märtsil. Kas Ilves on juba ise ka medalimõtteid mõelnud? "Kui aus olla, siis ma ise küll selle peale väga palju ei mõtle. Ma tean, millised mu võimed on. Täna ka hüppemäel näitas, et kui medalile tahaks saada, peaks kindlasti hüppemäel saama paar-kolm meetrit juurde veel," mõtiskles ta. "Näen kindlasti, et see on mul olemas, aga need hüpped on terve hooaja olnud natuke kõikuvad, pole superenesekindlust. Aga näen, et olen okeis vormis hüppemäel ja kui mingid väikesed muudatused veel teha, siis võib kindlasti see kõik olla. Loomulikult õnne on vaja ja head päeva. Räägin, et olen selleks võimeline, aga siis see päev peab olema sajaprotsendiline õnnestumine."

Laupäeval algab otseülekanne suusahüpetest ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 11.15 ning 10 km murdmaasõidust kell 15.30.