Ilves: ma ei tunne, et olen favoriit ja see võtab pingeid maha

"Tegelikult on selline tunne, et tuleb, mis tuleb. Kuna ma tunnen, et võib-olla mu hüpped pole olnud sel aastal nii kõval tasemel, et ma hüppaks igast asendist esikolmikusse, siis natuke sellepärast tunnen, et ma ei ole reaalselt sellises positsioonis, et olen medalimängus sees. See natuke võtab isegi pingeid maha," tunnistas ta. "Tean, et kui mul õnnestumine tuleb, võin seal olla, aga ma ei tunne hetkel, et olen favoriit. Ühtepidi hea asi, ühtepidi halb asi. Aga ma näen, et need hüpped on siin olnud väga lähedal, loodan lihtsalt heale sooritusele, heale õnnestumisele. Kõik variandid on laual, tuleb ise lihtsalt ära teha, niisama midagi ei tule."

Reedesel ametlikul treeningul tegi Ilves kaks 128-meetrist hüpet ja viimasel hüppel mõõdeti tema õhulennu pikkuseks 131,5 meetrit.

"Tegime hoovõtuasendis väikesed muudatused ja see paistis päris hästi toimivat. Kuna asend sai natuke sügavamaks ja see nõuab pikemat liigutust enne äratõuget, siis tänu sellele jäin kõikidel hüpetel otsa peal päris tugevalt hiljaks," selgitas Ilves. "See näitab, et potentsiaali on päris palju sees, aga natuke hüppe otsimine käib. Loomulikult see pole väga hea tunne, kui pead seda MM-il tegema. Ja tegelikult mitte ainult MM-il, olen seda terve hooaja teinud, lihtsalt jaanuarist on natuke hakanud asjad paremuse poole liikuma. Aga kui nüüd ausalt öelda, siis tegelikult on mul võib-olla kaks väga head tehnilist hüpet võistlustel välja tulnud. Ja siis oledki seal eesotsas. See on paraku reaalsus."

"Teen seda, mis treeningutel tegin ja loodetavasti saan äratõukele ka pihta, siis võiks midagi ilusat tulla, ma loodan," ütles ta laupäevase võistluse kohta.

Millise tulemusega oleks pärast võistlust rahul? "Seda on raske öelda. Täit rahulolu pakuks ainult medal, aga loomulikult on seda meeletult raske teha, see nõuab igasugust õnnestumist. Siin on neid mehi kümme, kes mõtlevad võib-olla samamoodi," arutles ta. "Aga tegelikult ka esikuuik on päris korralik, eriti arvestades, mille pealt ma tulin siia MM-ile. Kui võtta see, mis toimus esimesel perioodil Rukast Ramsauni, siis polnud isegi variantigi nii mõelda, sest hüpped olid nii katastroofilised. Praegu on jutud natuke teised, aga pean ikkagi meeles hoidma, et see hooaeg ei ole väga lihtsalt kulgenud, olen hüppemäel pigem raskustes olnud."

"Kui suusavorm toimib nii nagu toimis eelmisel võistlusel ja hüpe ka, siis teised mehed on kõik sõidetavad, võib-olla Jarl [norralane Jarl Magnus Riiber – toim) on suur amps. Huvitav on praegu see kahevõistlus, päris palju on mehi, kes võiks medalile sõita," lõpetas Ilves.

Kahevõistluse suusahüpete otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 11.15 ja 10 km murdmaasõidu ülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.30.