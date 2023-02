Kläbo ja Sundling kaitsesid tiitlit, Kilp 25.

Kui Kläbo (2.56,07) võis lõpusirgel juubeldada, siis teisele kohale käis tihe heitlus: kaksikvõidu kindlustas Norrale Paal Golberg (+2,22) ja pronksi teenis prantslane Jules Chappaz (+2,24).

Finaalis võistlesid veel tšehh Michal Novak (+5,90), rootslane Calle Halfvarsson (+11,64) ja prantslane Lucas Chanavat (+32,27). Kvalifikatsiooni kiireim Erik Valnes (Norra) kukkus poolfinaalis ja murdis suusa.

Eestlastest pääses viimasena 30 hulka Marko Kilp, kes sai kolmandas veerandfinaalis Chavanat' (3.01,00), Golbergi (+0,10), poolaka Kamil Bury (+0,50) ja itaallase Simone Mocellini (+0,79) järel viienda koha (+3,55). Kokkuvõttes tõi see 25. koha.

Naistest teenisid nelikvõidu rootslannad: Jonna Sundling kaitses tiitlit (3.21,67), teiseks tuli Emma Ribom (+0,87), kolmandaks Maja Dahlqvist (+4,45) ja neljandaks Linn Svahn (+8,06).

Viiendana lõpetas Kristine Stavaas Skistad (Norra; +10,93) ja kuuendana MK-sarja üldliider Tiril Udnes Weng (Norra; +27,29).

Enne veerandfinaale:

Eestlastest pääses ainsana edasi Marko Kilp, kes sai kvalifikatsioonis 30. koha ehk tagas viimasena koha veerandfinaalis. Kiireimale kaotas Kilp 12,34 sekundiga. "Üritasin kontrollitult sõita, aga ma ei tea, kas sellega hakkama sain. Kui infot sain raja pealt, siis pani imestama, et natuke oli suur kaotus. Aga lõppkokkuvõttes on hästi," ütles Kilp pärast kvalifikatsiooni. "Siit saab ainult kohti tõusta."

Kvalifikatsiooni kolm kiireimat olid norralased: Erik Valnes edestas 1,01 sekundiga tiitlikaitsjat Johannes Hösflot Kläbot ja 3,65 sekundiga Paal Golbergi.

Ülejäänud eestlastest sai Martin Himma (+15,80) 41., Kaarel Kasper Kõrge (+19,59) 50. ja Karl Sebastian Dremljuga (19,93) 51. koha.

Kilp sõidab kolmandas veerandfinaalis koos Golbergi, ameeriklase Ben Ogdeni, prantslase Lucas Chavanat, itaallase Simone Mocellini ja poolaka Kamil Buryga.

Naistest oli kvalifikatsioonis kiireim tiitlikaitsja, rootslanna Jonna Sundling, talle järgnesid koondisekaaslane Emma Ribom (+1,12) ja norralanna Kristine Stavaas Skistad (+2,36).

Parima eestlannana sai Kaidy Kaasiku 42. koha (+20,56), tema kaksikõde Keidy Kaasiku (+23,43) oli 44. ja Aveli Uustalu (+29,51) 53.

Naistest startis 99 ja meestest 134 suusatajat, kellest kvalifikatsioonist edasi veerandfinaalidesse pääses 30 paremat.

Enne võistlust:

Esimesena sõidetakse naiste sprindi kvalifikatsioon, kus stardinimekirjas on täpselt sada naist, edasipääsemiseks tuleb jõuda 30 parema sekka. Eestlannasid on stardis kolm: Aveli Uustalu, Kaidy Kaasiku ja Keidy Kaasiku.

"Sprindirada on siin väga tehniline ja kiire, kurvid tuleb hästi sõita, laskumised on väga olulised," iseloomustas Kaidy Kaasiku Planica sprindirada.

Kaks aastat tagasi Oberstdorfis tuli maailmameistriks rootslanna Jonna Sundling norralanna Maiken Caspersen Falla ja sloveenlanna Anamarija Lampici ees. Neist Sundling on ka Planicas stardis, Falla aga on karjääri lõpetanud ja Lampic võistleb sellest hooajast hoopis laskesuusatamises.

Sundling on ka valitsev olümpiavõitja, Pekingis võitis ta kulla enda koondisekaaslase Maja Dahlqvisti ja ameeriklanna Jessie Digginsi ees. Käimasoleva MK-sarja üldliider on Norralanna Tiril Udnes Weng, sprindiarvestuses juhib Dahlqvist.

Meeste kvalifikatsioonis on koguni 139 meest, kes püüavad kohta 30 parema seas. Eestlasi läheb rajale neli: Marko Kilp, Martin Himma, Karl Sebastian Dremljuga ja Kaarel Kasper Kõrge.

"Kui seal hommikul võistelda, on tegu suhteliselt kiire ja tehnilise rajaga, aga kui pärastlõunal läheb lumi vesiseks, on ikkagi tõusudel võimalik vahesid päris kiiresti teha," iseloomustas Kilp Planica sprindirada. "Arvan, et kaks meest kindlasti finaalides sõitmas," lisas ta ennustuse Eesti koondise kohta.

Eelmisel MM-il võttis Norra kolmikvõidu, kui maailmameistriks tuli Johannes Hösflot Kläbo ning talle järgnesid Erik Valnes ja Haavard Solaas Taugböl. Kläbo on ka valitsev olümpiavõitja, Pekingis järgnesid talle itaallane Federico Pellegrino ja venelane Aleksandr Terentjev. Lisaks on Kläbo käimasoleva MK-sarja üldliider ja on esikohal ka sprindiarvestuses, sel hooajal on ta võitnud MK-sarjas kuus sprindivõistlust.