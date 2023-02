Kilp: olen kindel, et kaks eestlast jõuavad sprindis veerandfinaali

"Kui seal hommikul võistelda, on tegu suhteliselt kiire ja tehnilise rajaga, aga kui pärastlõunal läheb lumi vesiseks, on ikkagi tõusudel võimalik vahesid päris kiiresti teha," iseloomustas Kilp Planica sprindirada.

"Väga palju oleneb suusast. Esimene ja viimane pool tuleb palju paaristõugetega panna, aga keskmisel minutilisel tõusul pead klassikalist stiili päris hästi suusatama," lisas ta.

"Viimased nädalad on igaüks MM-iks individuaalselt valmistunud, aga sinnamaani oleme teinud ühtse meeskonnana ja arvan, et ka homme on kaks meest kindlasti finaalides sõitmas," sõnas Kilp. "Tahaksin endale võimalikult pikka päeva teha, et ei pakiks hommikul kotti kokku ja läheks siit kiiresti koju. Peab tulema võimalikult pikk päev, olen sellega arvestanud ja selle nimel ma võistlema lähen."

Sprindi kvalifikatsiooni otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis neljapäeval kell 12.45, finaalidest näeb otsepilti alates 15.15-st.