Uustalu: üle oma varju ei hüppa, praegu on seis selline

"Päris raskelt tundsin ennast, rada on hästi pehme. Siin oleks vaja kiireid liigutusi, aga ma tundsin, et nendest jäi natuke puudu, samuti ka kestvusest. Viimasel nukil tundsin, et õiget minekut ikka ei ole," tunnistas Uustalu, kellele see oli tänavuse MM-i ainus start. "Eks ma ikka loomulikult tahtsin rohkemat sellest võistlusest, lootused ja tahtmised olid suuremad, aga üle oma varju ei hüppa ja seis on praegu selline. Kindlasti pean sellega leppima ja rahule jääma. Siit on lihtsalt hea edasi minna."

Küsimusele, kas tema hooaeg veel jätkub, vastas Uustalu: "Seda pean vaatama ja mõtlema rahulikult. Jõuan Eestisse ja siis saab edasi plaani pidada."