Himma: treener usub, et võin MM-il teha oma hooaja parimaid sõite

"Loodan, et neljapäeval on sprindiring natuke aeglasem, siis on paaristõukel vähem rõhku ja vahelduval suurem rõhk. Täna [kolmapäeval] olid päris kiired olud. Muidu mulle meeldib - mitte kõige raskem, aga kerge ka kindlasti pole," iseloomustas Himma ERR-ile Planica võistlusrada.

"Sprint on väga tähtis, ootan seda kindlasti, sest klassika on mul see aasta paremini välja tulnud. Loodan ka tiimisprinti sõita, see on mulle alati sobinud; siis on ka vabatehnika 15 km, kus loodan ka head tulemust sõita. Minu eesmärk oleks stabiilselt sõita TOP30, sealt edasi oleks väga super," rääkis Himma enda plaanide kohta.

Himma on sel MK-hooajal näidanud häid tulemusi: novembris saavutas ta Rukal 10 km klassikadistantsil 20. koha ning oli jälitussõidus 22., Oberstdorfis järgnes jaanuaris sama distantsi 24. koht.

"Mõnes mõttes on [MM-ile tulla] lihtsam, sest olen juba saanud näidata häid tulemusi," ütles Himma. "Murekoht on olnud, et hooaja teised pooled vajuvad veidi ära, aga praegu arvan, et olen suuteline sama tulemust sõitma. Selles mõttes on natuke pinge peal, et treener ka ütles, et ta ei näe põhjust, miks ma ei peaks siin oma hooaja parimaid tulemusi tegema. See väike pinge halba ei tee, küll tuleb."

Sprindi kvalifikatsiooni otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis neljapäeval kell 12.45, finaalidest näeb otsepilti alates 15.15-st.