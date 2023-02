Himma: seisund pole halb, aga lisakäiku polnud

Kilp sai kvalifikatsioonis 30. koha ehk tagas viimasena koha veerandfinaalis. Kiireimale kaotas Kilp 12,34 sekundiga.

Ülejäänud eestlastest sai Martin Himma (+15,80) 41., Kaarel Kasper Kõrge (+19,59) 50. ja Karl Sebastian Dremljuga (19,93) 51. koha.

"Ma arvan, et kuhu täna top30 jäi, oli viimase tõusu ots, see kurv ja sealt lõputulek. Kuni sinnani sõitsin mõnusalt, tundsin, et varu on, aga peale seda seal paksus lumes kuidagi ei saanud endaga nii hästi hakkama," tunnistas Himma. "Kui võrdlen näiteks selle hooaja Ruka võistlusega, kus ka lõpus tundsin, et mul on hea minek, siis täna see lõpusirge ei olnud selline, pigem oli kangutamine. Ja ma arvan, et sinna see jäi ka."

"Tingimuste mõttes väga keeruline. Ja ma arvan, et mida inimene edasi, seda raskemaks see järsk nukk läks, kus oli paks lumi. Lihtne kindlasti ei olnud," lisas ta.

Kas kvalifikatsioon andis ka üldise seisundi kohta midagi teada, arvestades et pikk MM veel ees? "Arvan, et seisund on täpselt keskmine. Ei ole kindlasti halb, aga ei olegi sellist ühte käiku, mis oleks vaja veel sprindis, et 30 sekka sõita. Olen seda ka varem märganud, et hooaja lõpud on mul rasked. Peab vaatama ja arutama, mis see põhjus võib olla, et hooaja lõpud niimoodi ära vajuvad," sõnas Himma ja lisas, et loodab, et seisund läheb MM-ile paremaks.

Karl Sebastian Dremljuga Autor/allikas: ERR

"Tunde poolest ei olnud kõige hullem. Esimene rajaosa tuli pigem hästi välja, aga kuskilt poole pealt läks rada ülipehmeks. Mulle pigem sellised olud ei sobi. Andsin endast kõik ja hetkel on see minu parim," kommenteeris Dremljuga, kelle hooaja peamine eesmärk oli omaealiste ehk U-23 MM ning Planicasse läks ta vaid sprinti sõitma. "Siia saamine oli pigem boonus ja võtan seda kui head kogemust."

Kaarel Kasper Kõrge Autor/allikas: ERR

Kõrge ettevalmistust segas kerge kõrvapõletik. "Enda kohta võib enam-vähem isegi rahule jääda," arvas ta. "Just lõpetasin eile antibiootikumide kuuri, ei ole jõudnud midagi intensiivset teha. Päris raske oli, lõi lihase kiirelt täis, väga palju ei jõudnud, aga iga võistlusega peaks järjest paremaks minema."