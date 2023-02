Kaidy Kaasiku: Planica sprindirada on väga tehniline ja kiire

Kolm nädalat tagasi võistles Kaasiku Kanadas Whistleris U-23 MM-il, kus saavutas klassikasprindis 13. koha, 20 km ühisstardist klassikasõidus oli ta 11. ning eraldistardist 10 km vabatehnikasõidus kaheksas.

"Eraldistardis ei tundnud ma end hommikul nii hästi, aga soojendusel tundsin vaikselt, et täna võib sõita küll. Ühisstardis oli esimene ring väga raske, kohe alguses pandi tempo peale, pärast esimese ringi kannatamist sai oma tempos sõita. Iga päevaga läks paremaks, pinged olid maas ja sain vabalt sõita," rääkis Kaasiku ERR-ile oma võistlustest Whistleris.

"Whistleris olid natuke kergemad rajad kui Pekingis, siin on laugemad tõusud. Kõigil on omad võlud. Sprindirada on siin väga tehniline ja kiire, kurvid tuleb hästi sõita, laskumised on väga olulised," iseloomustas ta Planica sprindirada.

Tänavusel MM-il Eesti teatenaiskonda välja panna ei saa, Kaasikul on sellele vaatamata kavas neli distantsi.

