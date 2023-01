Klavan ei jätka Paide Linnameeskonnas

"Klavan meiega uuel hooajal ei jätka," vahendab Soccernet Kamsi Betsafe'i taskuhäälingus öeldud sõnu. "Mingid jutud käivad, et ta olevat käinud paar korda Kalevi trennis. Aga ma ei tea, kas ta lihtsalt hoiab ennast vormis, kas tal on seal mingi muu funktsioon, võib-olla ta treenib kaitsjaid."

Varasem rahvusmeeskonna kapten on Tallinna Kalevi president. "See on väga võimalik, et ta veel ka mängib, lihtsalt küsimus on selles, et kui palju," ütles Kams.

129 korral Eesti koondist esindanud Klavan veetis Paides poolteist hooaega ning aitas Linnameeskonnal mullu pääseda UEFA Konverentsiliiga kolmandasse eelringi. Premium liigas lõi ta 21 mänguga kolm väravat. Pärast 3. septembrit Klavan aga vigastuse tõttu enam Paide eest võistlusväljakutel ei käinud.