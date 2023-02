VIDEO | Ronaldo lõi Saudi Araabias esimese värava

Al-Nassri ja Al-Fatehi vaheline mäng jäi lõpuks 2:2 viiki.

Cristian Tello viis Al-Fatehi 12. minutil 1:0 juhtima. Anderson Talisca viigistas seisu veidi enne avapoolaja lõppu 42. minutil. Al-Nassr jäi 58. minutil 1:2 kaotusseisu, kui värava lõi Sofiane Bendebka. Ronaldo päästis Al-Nassrile viigipunkti, kui tegi skoori 90+3. minutil penaltist.

Cristiano Ronaldo scores his first goal for Al-Nassr pic.twitter.com/nnbcYRF2H4