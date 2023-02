Eesti naiste saalihokikoondis pidi tunnistama Šveitsi selget paremust

Eesti väravad viskasid Edith Pärnik (söötja Piret Puidak) ja Diana Klavan (Saskia Ormak, mängu parim.

Neljapäeval kohtub Eesti naiste saalihokikoondis Slovakkiaga, reedel minnakse vastamisi Ukrainaga ja laupäeval Hispaaniaga. Edasi pääsevad kolm paremat.

Peatreener Marko Virtaneni sõnul on naiskond valmistunud hästi ja võrreldes Rootsi MM-finaalturniiriga on lisandunud ka mõni uus mängija.

"Meie alagrupi põhivastased on Ukraina ja Hispaania, kuid ka Šveits ja Slovakkia on mängitavad," ütles ta enne turniiri. "Eesmärk on pääseda MM-finaalturniirile Singapuri ja see on võimalik."