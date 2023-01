Eesti osaleb talvisel Euroopa olümpiafestivalil 19 sportlasega

Olümpiakomitee noortespordi projektide juhi Merle Kaljuranna sõnul esindavad Eestit noored sportlased, kes kuuluvad oma ala paremikku.

"Rõõm on tõdeda, et meie koondisesse on jõudnud tuntud endiste tippsportlaste järeltulijad, kellelt on põhjust oodata häid tulemusi," ütles Kaljurand.

Eesti koondisesse kuuluvad:

Freestyle-suusatamine: Henry Sildaru, Mirjam Revjagin, Stefan Sorokin

Iluuisutamine: Amalia Zelenjak

Laskesuusatamine: Pillerin Vilipuu, Vibeke Marie Välbe, Mirtel Kärsna, Jakob Kulbin, Gregor Narusk, Yaroslav Neverov

Murdmaasuusatamine: Anlourdees Veerpalu, Hedvig Altmäe, Triinu Kersmer, Toni Andree Saarepuu, Ralf Kivil, Lars Piirmann

Mäesuusatamine: Ako Armin Raid, Renet Riitsalu

Suusahüpped: Andero Kapp

Esimest korda peetakse olümpiafestival kolmes riigis korraga - enamus võistlusi peetakse Itaalias, kuid minnakse ka üle piiri Austriasse ja Sloveeniasse. Ühtepuhku on kasutuses 12 võistluskeskust.

Kokku võtab olümpiafestivalist osa ligi 1450 sportlast ja ametnikku 47 riigist. Kuna Venemaa on Ukraina-vastase agressiooniga rikkunud olümpiarahu, ei kutsutud võistlusele Venemaa ja Valgevene sportlased.

Läbi aastate on Eesti noortekoondis võitnud talialade olümpiafestivalilt kaheksa medalit – mullu võitis kuldmedali iluuisutaja Arlet Levandi. Mihhail Selevko teenis 2019. aastal iluuisutamises hõbemedali, Kristo Siimer 2017. aastal laskesuusasprindis hõbemedali, laskesuusataja Tuuli Tomingas 2013. aastal pronksmedali, Viktor Romanenkov 2009. aastal iluuisutamises kuldmedali, Katrin Šmigun 1995. aastal hõbemedali ning Kristina Šmigun võitis 1993. aastal hõbe- ja pronksmedali.