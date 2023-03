FIFA laiendas Tottenhami spordidirektori tegutsemiskeelu ülemaailmseks

Jaanuaris määras Itaalia jalgpalliliit (FIGC) Torino Juventusele turuga manipuleerimises ja fiktiivsete üleminekute kohta arvete esitamises 15-punktilise karistuse, mis langetas 36-kordse Itaalia meistri tabeli keskmike sekka. Lisaks määras FIGC teiste seas endisele Juventuse esimehele Andrea Agnellile ja klubi endisele spordidirektorile Fabio Paraticile vastavalt 24- ja 30-kuulise tegutsemiskeelu, mis seni kehtis vaid Itaalia jalgpallis.

Kolmapäeval teatas FIFA, et FIGC taotlusel laiendatakse nii Paraticile kui ka teistele endistele Juventuse juhtidele määratud keeldu. "FIFA kinnitab, et Itaalia jalgpalliliidu taotlusel on FIFA distsiplinaarkomitee esimees otsustanud laiendada FIGC-i poolt mitmele jalgpalliametnikule määratud sanktsioone, mis on ülemaailmse mõjuga."

Juventuse endised juhtfiguurid, sealhulgas Paratici, on süüdistusi eitanud ja otsuse edasi kaevanud. Itaalia olümpiakomitee arutab sanktsioneeritud jalgpallijuhtide kaebust 19. aprillil.

FIFA otsusest tulenevalt võib Paratici olla sunnitud ametist lahkuma. Tottenhami spordidirektor pidi juhtima klubi järgmise peatreeneri otsinguid, sest möödunud nädalavahetusel otsustas seni peatreenerina tegutsenud Antonio Conte ametist lahkuda.