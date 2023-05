Juventus leppis karistusega, enam punkte ei kaota

20. jaanuaril võeti Juventuselt ära 15 punkti, kuid kolm kuud hiljem tühistas Itaalia kõrgeim spordikohus tehtud otsuse. Eelmisel nädalal vaatas jalgpalliliit olukorra uuesti üle ning otsustas klubi karistada kümne miinuspunktiga. Juventust süüdistatati vahemikus 2019-2021 erinevate üleminekusummade puhul valeandmete esitamises, vahendas Soccernet.ee.

Juventus otsustas teisipäeval, et võtab karistuse vastu ning maksis 718 000 eurose trahvi, et vältida edasist uurimist ning karistusi. Leppetrahviga sai BBC vahendusel läbi ka uurimine Juventuse rahaasjadesse. Meeskond teatas avalduses, et otsustasid karistusega leppida "klubi huvides".

Itaalia kõrgliigas on mängida jäänud veel üks voor, Juventus on pärast kümnepunktilist karistust 59 punktiga liigatabelis seitsmendal kohal, mis on Itaalia kõrgliigas viimane Konverentsiliiga asetus. Samas on Juventusel võimalus pühapäeval Romast (60 punkti) ja Atalantast (61) ette hüpata, kuid Meistrite liiga kohani nad ei küündi.