Talihärm: ei olnud nii katastroof, kui on olnud viimased poolteist aastat

"Ei ole nüüd nii katastroof, kui siin on olnud viimased poolteist aastat," ütles Talihärm peale finišit.

Talihärma sõnul olid rajal kiired olud, mida pole ammu olnud ning see vajas veidi kohanemist.

"Lasin üliaeglaselt. Ebakindlus - see on see, millest ma praegu pean võitu saama. Rajal olid hästi kiired olud, mida pole ammu olnud. Sellega pidin kohanema ja võib-olla ei kohanenud nii hästi kui mõni teine. Susani ja tuuliga võib nõustuda, hakkab looma vaikselt," kommenteeris Talihärm.

Talihärmal on olnud tervisega probleeme, kuid vorm ja tunnetus hakkab tasapisi paremaks minema.

"Lihtsalt saada tagasi see kehatunnetus. Praegu võistluste vahepeal nende kahe päevaga ei tee mingit ulme asja. Isegi kui teed trennis midagi erilist, siis sellega ei muuda. Et saaks kehatunnetuse ja vormi tagasi," lisas Talihärm.